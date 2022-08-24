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"Жуткий перелимит". СИЗО в России заполнены почти на 100% – СМИ

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Многие тюрьмы и колонии полностью "отведены" под содержание незаконно задержанных граждан Украины
Многие тюрьмы и колонии полностью "отведены" под содержание незаконно задержанных граждан Украины
Фото: ЕРА

Изоляторы временного содержания в России, по официальным данным, заполнены на 96%, но правозащитники говорят, что они давно переполнены, об этом пишет "Коммерсантъ".

На запрос издания в Федеральной службе исполнения наказаний РФ ответили, что по состоянию на 1 августа в СИЗО содержатся более 114 тыс. человек при расчетной вместимости 118 тыс.

"Общий лимит наполнения не превышен", – сделали вывод во ФСИН.

Правозащитные организации, в свою очередь, говорят о "жутком перелимите" в тюрьмах. Член президентского совета по правам человека РФ Ева Меркачева после проверки изолятора "Матросская тишина" в Москве заявила, что там "люди спят на полу, камеры и коридоры в грибке, черные туалеты, ржавые трубы". 

По ее словам, раньше проблему переполнения всегда решали переводами арестантов в соседние регионы, но теперь отправлять некуда – забиты буквально все СИЗО.

При этом собеседники газеты говорят, что многие тюрьмы и колонии  полностью "отведены" под содержание незаконно задержанных граждан Украины.

Сильнее всего переполнены СИЗО в Ростовской области, там находятся пять изоляторов, рассчитанных на 3,6 тыс. человек. Местный правозащитник Игорь Омельченко рассказал "Коммерсанту”, что в них находятся в основном "транзитные арестованные, они ночуют несколько дней, а потом отбывают в другие учреждения".

По его данным, СИЗО №2, расположенное в Таганроге и рассчитанное на 500 человек, в апреле было "официально закрыто". Правозащитники предполагают, что именно там содержатся украинские пленные.


Контекст:

О том, что насильно вывезенные из Украины мирные жители содержатся в российских следственных изоляторах (СИЗО) без предъявленных обвинений и правовых оснований, 18 мая сообщило "Настоящее время", ссылаясь на правозащитников и вернувшихся из плена. 

В мае "Коммерсантъ" писал, что российские СИЗО переполнены в связи с тем, что туда привозят военнопленных из Украины. Наиболее сложная ситуация отмечалась в Республике Крым, Воронежской, Амурской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Республике Карелия, Москве, Московской области и Республике Татарстан.

Теги: Россия, Москва, СИЗО, Ростовская область, Таганрог, Ева Меркачева, ФСИН РФ
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