"Жуткий перелимит". СИЗО в России заполнены почти на 100% – СМИ

На запрос издания в Федеральной службе исполнения наказаний РФ ответили, что по состоянию на 1 августа в СИЗО содержатся более 114 тыс. человек при расчетной вместимости 118 тыс.

"Общий лимит наполнения не превышен", – сделали вывод во ФСИН.

Правозащитные организации, в свою очередь, говорят о "жутком перелимите" в тюрьмах. Член президентского совета по правам человека РФ Ева Меркачева после проверки изолятора "Матросская тишина" в Москве заявила, что там "люди спят на полу, камеры и коридоры в грибке, черные туалеты, ржавые трубы".

По ее словам, раньше проблему переполнения всегда решали переводами арестантов в соседние регионы, но теперь отправлять некуда – забиты буквально все СИЗО.

При этом собеседники газеты говорят, что многие тюрьмы и колонии полностью "отведены" под содержание незаконно задержанных граждан Украины.

Сильнее всего переполнены СИЗО в Ростовской области, там находятся пять изоляторов, рассчитанных на 3,6 тыс. человек. Местный правозащитник Игорь Омельченко рассказал "Коммерсанту”, что в них находятся в основном "транзитные арестованные, они ночуют несколько дней, а потом отбывают в другие учреждения".

По его данным, СИЗО №2, расположенное в Таганроге и рассчитанное на 500 человек, в апреле было "официально закрыто". Правозащитники предполагают, что именно там содержатся украинские пленные.



