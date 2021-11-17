Словом 2021 года, по версии Кембриджского словаря, стало perseverance

Чаще всего значение слова рerseverance искали в Кембриджском словаре после посадки на Марс марсохода NASA Фото: depositphotos.com

"Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Кембриджского словаря – "настойчивость", – сказано в сообщении.

В течение текущего года определение этого слова в Кембриджском словаре искали более 243 тыс. раз. Больше всего запросов зафиксировано в феврале, когда марсоход NASA Perseverance совершил посадку на Марс.

We can officially announce that the Cambridge Dictionary #WordoftheYear2021 is... *



perseverance (noun): continued effort to do or achieve something, even when this is difficult or takes a long time



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"Настойчивость" выбрана словом года не только из-за количества поисков. Это слово демонстрирует несгибаемое желание людей во всем мире никогда не сдаваться, сообщается на сайте словаря.