Смерть российского националиста Тесака. В его камере нашли предсмертные записки

В камере следственного изолятора в Челябинске, где покончил с собой российский националист Максим Марцинкевич (он же Тесак), нашли несколько предсмертных записок. Об этом в среду, 16 сентября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, записки нашли после проверки камеры, в которую посадили Тесака.
"Следователи проводят процессуальную проверку для полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего", – рассказали в СКР.
Сотрудники СКР в настоящее время опрашивают свидетелей случившегося. В ведомстве обещают дать оценку действиям (бездействию) сотрудников учреждения при наличии оснований.
Марцинкевич был трижды судим за экстремизм: в 2007 году его судили за неонацистские лозунги и экстремистские высказывания во время дебатов в клубе "Билингва", в 2009-м его признали виновным в распространении расистских видеороликов, в 2014-м он получил еще один срок за новые видеоролики.
Тесак также был лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является "борьба с педофилами".
В 2017 году его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, Марцинкевич создал сообщество "Реструкт". В 2013–2014 годах Марцинкевич и участники "Реструкта" нападали на людей в Москве "под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков".
Марцинкевича нашли мертвым в камере 16 сентября. Telegram-канал Baza сообщал, что националист оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО, и попросил передать своей жене книгу про коммунизм и личный дневник. Записка, по данным Baza, завершается словами "Простите меня".