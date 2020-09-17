Смерть российского националиста Тесака. В его камере нашли предсмертные записки

Сотрудники регионального управлении Следственного комитета России после проверки камеры российского националиста Максима Марцинкевича нашли его предсмертные записки.

Тесак покончил с собой в камере СИЗО 16 сентября Скриншот: dailymotion.com

В камере следственного изолятора в Челябинске, где покончил с собой российский националист Максим Марцинкевич (он же Тесак), нашли несколько предсмертных записок. Об этом в среду, 16 сентября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, записки нашли после проверки камеры, в которую посадили Тесака.

"Следователи проводят процессуальную проверку для полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего", – рассказали в СКР.

Сотрудники СКР в настоящее время опрашивают свидетелей случившегося. В ведомстве обещают дать оценку действиям (бездействию) сотрудников учреждения при наличии оснований.