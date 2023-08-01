Со здания бывшего Twitter сняли светящийся логотип Х из-за многочисленных жалоб

Это произошло после того, как жители соседних домов начали жаловаться, что знак их слепит. В департамент строительной инспекции Сан-Франциско было подано 24 жалобы. В них говорилось, что знак был установлен без разрешения, небезопасен и доставляет неудобства. Один из подателей жалоб заявил, что мигающие огни мешают жителям спать.

Представитель департамента строительной инспекции Сан-Франциско Патрик Ханнан сообщил, что на владельца недвижимости будет начислена плата за несанкционированную установку световой конструкции и расходы по демонтажу.