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Со здания бывшего Twitter сняли светящийся логотип Х из-за многочисленных жалоб

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Светящийся знак Х мешал людям спать
Светящийся знак Х мешал людям спать
Фото: EPA

Со здания офиса принадлежащей владельцу американской компании SpaceX Илону Маску соцсети X (бывшей Twitter) в Сан-Франциско (США) 31 июля сняли светящуюся вывеску с логотипом. Об этом сообщает CNBС.

Это произошло после того, как жители соседних домов начали жаловаться, что знак их слепит. В департамент строительной инспекции Сан-Франциско было подано 24 жалобы. В них говорилось, что знак был установлен без разрешения, небезопасен и доставляет неудобства. Один из подателей жалоб заявил, что мигающие огни мешают жителям спать.

Представитель департамента строительной инспекции Сан-Франциско Патрик Ханнан сообщил, что на владельца недвижимости будет начислена плата за несанкционированную установку световой конструкции и расходы по демонтажу.

Контекст:

Социальная сеть Twitter 24 июля сменила официальный логотип с голубой птички на белую букву X на черном фоне. Новый домен социальной сети будет называться x.com. Маск сообщил, что он уже начал перенаправлять пользователей Twitter.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, Twitter, Сан-Франциско, Илон Маск, жалоба, соцсеть
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