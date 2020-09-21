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"Сокровищница секретов". В СМИ попали данные о подозрительных транзакциях крупнейших мировых банков, в утечке упоминается Украина

Американское издание BuzzFeed разослало журналистам-расследователям из 88 стран массив документов из американского бюро по борьбе с финансовыми преступлениями. В секретных отчетах упоминаются крупнейшие банки мира, проводившие сомнительные транзакции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По сведениям журналистов-расследователей, через Украину прошло 489 подозрительных транзакций на общую сумму $470 млн
По сведениям журналистов-расследователей, через Украину прошло 489 подозрительных транзакций на общую сумму $470 млн
Фото: depositphotos.com

В СМИ попали подлинные материалы бюро министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые содержат информацию за 1999–2017 годы о сомнительных переводах более чем на $2 трлн. Издание BuzzFeed разослало файлы из крупнейшей утечки банковских отчетов журналистам-расследователям из 88 стран.

"Огромная сокровищница секретных правительственных документов впервые показывает, как гиганты западного банковского мира переводят триллионы долларов через подозрительные транзакции, обогащая себя и своих акционеров, одновременно облегчая работу террористов, клептократов и наркобаронов. А правительство США, несмотря на свои огромные полномочия, не может остановить это", – констатирует BuzzFeed.

В руках журналистов оказалось более 2100 отчетов о подозрительных операциях, которые были составлены самими банками и отосланы в FinCEN. При этом сами операции, в которых были явные признаки отмывания денег, не блокировались, сказано в статье.

Речь идет о крупнейших мировых финансовых учреждениях (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и т.д.), имеющих корреспондентские счета в США.

Отчеты настолько тщательно скрываются от общественности, что журналисты не могут получить их посредством запросов или судебных повесток, а банкам не разрешается даже подтверждать их существование, пишет BuzzFeed. Сами по себе эти документы не служат доказательствами преступления, но директор FinCEN Кеннет Бланко назвал их жизненно важными для расследований правоохранительных органов.

20 сентября СМИ различных стран начали публиковать расследования на основе утечки. Материалы будут продолжать выходить в ближайшие несколько недель.

Готовится выход детальных публикаций об украинцах, замешанных в подозрительных схемах, сказала в интервью "Радіо Свобода" журналист-расследователь Татьяна Козырева.

На интерактивной карте на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) можно увидеть, что через Украину прошло 489 подозрительных транзакций на общую сумму $470 млн.

Фото: icij.org
Фото: icij.org

Козырева перечислила политически значимых лиц из Украины, попавших "под прицел" FinCEN: Дмитрий Фирташ, Виктор Янукович, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Сергей Курченко, Андрей Клюев. Только вопрос времени, когда именно министерство юстиции США предъявит фигурантам отчетов FinCEN обвинения, как это в свое время случилось с бывшим политтехнологом Полом Манафортом, сказала Козырева.

Теги: США, Украина, банки, Министерство финансов, отчет, BuzzFeed, утечка данных
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