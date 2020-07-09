Состояние Безоса достигло $182 млрд. Он – богатейший человек в мире как минимум за 40 лет

На сегодняшний день Безос является самым богатым человеком в мире. Кроме того, он – богатейший человек на планете как минимум за последние 40 лет, когда Forbes составляет рейтинги активов бизнесменов.
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