Состояние здоровья Земана пока не позволяет ему в полной мере исполнять президентские полномочия – врачи

Он напомнил, что состояние здоровья Земана улучшилось, что позволило перевести его в обычную палату, однако он все еще должен продолжать лечение в больнице, поэтому не может "полностью посвятить себя работе".

Зима добавил, что врачи пока не дают определенного прогноза из-за серьезного характера заболевания, которое "само по себе трудно поддается лечению".