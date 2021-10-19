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Сотрудники ФБР пришли в дом Дерипаски в Вашингтоне с обыском

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Дерипаска находится под санкциями США
Дерипаска находится под санкциями США
Фото: ЕРА

19 октября сотрудники ФБР пришли в дом в Вашингтоне, который принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом репортер телеканала NBC Лаура Стриклер сообщила в Twitter.

NBC News пресс-секретарь ФБР сообщил, что агенты проводят в этом доме "следственные действия", но не стал рассказывать детали. 

Стриклер в Twitter опубликовала видео, на котором видно сотрудников ФБР у входа в дом.

Журналистка пишет, что к агентам приходил адвокат. По ее словам, юрист заявил СМИ, что не является представителем Дерипаски, и не стал давать комментариев.

Позже представитель бизнесмена подтвердил "Коммерсанту", что сейчас проходят обыски в домах, принадлежащих родственникам Дерипаски, в Нью-Йорке и Вашингтоне. Самому бизнесмену здания не принадлежат, заявил он. 

О том, что этот дом принадлежит Дерипаске, The Washington Post сообщала в 2017 году. По данным издания, дом находится недалеко от Военно-морской обсерватории США и примерно в 1,5 км от российского посольства. Его площадь – более 2,1 тыс. м², в доме семь спален, полы из итальянского мрамора и люстра, которая когда-то висела в Парижской опере, писала газета.

Контекст:

США 6 апреля 2018 года объявили о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, включая Дерипаску. В августе того же года Дерипаска заключил с министерством финансов США соглашение, по которому компании бизнесмена "Русал", En+ и "ЕвроСибЭнерго" выводятся из-под санкций (решение вступило в силу в январе 2019 года). При этом против самого бизнесмена ограничительные меры остались в силе.

Дерипаска подавал в суд на министерство финансов США и управление по контролю за иностранными активами из-за введения санкций, но его иск был отклонен

Как сообщается на сайте бизнесмена, он сейчас живет в Москве. Forbes Russia оценивает его состояние $3,8 млрд. Дерипаска занимает 37-е место в рейтинге 200 богатейших людей России, составленный изданием в 2021 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, ФБР, Вашингтон, NBC, Олег Дерипаска, адвокат, обыски
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