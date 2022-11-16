Советник Кадырова подарил президенту Сербии бурку и папаху за "поддержку РФ"

"Несмотря на все трудности и колоссальное давление, оказываемые Европой, руководство и народ Сербии не только не выступили против, но и показали свою поддержку РФ. В связи с этим Рамзан Кадыров попросил меня лично высказать вам свое уважение и передать, что многовековые братские отношения России и Сербии в очередной раз показали свою прочность", – заявил Даудов.

В ответ Вучич назвал Россию "братским народом". Он добавил, что российско-сербские отношения не могут быть разрушены "ни под каким давлением".

Даудов подарил Вучичу национальную бурку и папаху и написал, что так он "подчеркнул твердость сербов".

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Агентство Euractiv отметило, что встреча произошла после того, как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель "очень обеспокоен ситуацией на Западных Балканах". Боррель считает, что "ненужная и контрпродуктивная напряженность" между Косово и Сербией "достигает очень, очень опасного уровня", пишет агентство.

Как говорится в материале, связи Белграда с Москвой продолжают "раздражать" западные столицы. В частности, в этом месяце Германия предостерегла Сербию от развития "более глубоких отношений" с Россией, предупредив, что это может помешать ее стремлению присоединиться к ЕС, напоминает агентство.