Советник Кадырова подарил президенту Сербии бурку и папаху за "поддержку РФ"

"Несмотря на все трудности и колоссальное давление, оказываемые Европой, руководство и народ Сербии не только не выступили против, но и показали свою поддержку РФ. В связи с этим Рамзан Кадыров попросил меня лично высказать вам свое уважение и передать, что многовековые братские отношения России и Сербии в очередной раз показали свою прочность", – заявил Даудов.
В ответ Вучич назвал Россию "братским народом". Он добавил, что российско-сербские отношения не могут быть разрушены "ни под каким давлением".
Даудов подарил Вучичу национальную бурку и папаху и написал, что так он "подчеркнул твердость сербов".
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Агентство Euractiv отметило, что встреча произошла после того, как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель "очень обеспокоен ситуацией на Западных Балканах". Боррель считает, что "ненужная и контрпродуктивная напряженность" между Косово и Сербией "достигает очень, очень опасного уровня", пишет агентство.
Как говорится в материале, связи Белграда с Москвой продолжают "раздражать" западные столицы. В частности, в этом месяце Германия предостерегла Сербию от развития "более глубоких отношений" с Россией, предупредив, что это может помешать ее стремлению присоединиться к ЕС, напоминает агентство.
Сербия является кандидатом на вступление в ЕС с 2012 года. Как отметило Euractiv, перспективы Сербии выглядят "безрадостными" без нормализации отношений с Косово, которое она отказывается признать независимой страной.
Как объясняет агентство Interia Wydarzenia, конфликт между Косово и Сербией обострился из-за номерных знаков. Согласно плану властей Косово, с 1 августа у проживающих в стране сербов было два месяца на замену табличек номеров автомобилей и документов. Аналитики по вопросам безопасности предупреждают о значительной мобилизации сербов с 21 ноября, когда Приштина начнет наказывать за правило, отметило Euractiv.
В то же время Сербия пытается найти баланс между Россией и стремлением к интеграции с ЕС, но "напряженность усугубилась" войной РФ против Украины, потому что многие сербы симпатизируют России, пишет The Guardian.