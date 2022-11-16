ГОРДОН
 
 
МИР

Советник Кадырова подарил президенту Сербии бурку и папаху за "поддержку РФ"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вучич (слева) назвал Россию и Сербию "братскими народами"
Вучич (слева) назвал Россию и Сербию "братскими народами"
Фото: turko_daudov / Instagram

Президент Сербии Александр Вучич встретился с советником лидера Чечни Рамзана Кадырова Турком Даудовым в Белграде (Сербия). Об этом Даудов сообщил в Instagram 15 ноября.

"Несмотря на все трудности и колоссальное давление, оказываемые Европой, руководство и народ Сербии не только не выступили против, но и показали свою поддержку РФ. В связи с этим Рамзан Кадыров попросил меня лично высказать вам свое уважение и передать, что многовековые братские отношения России и Сербии в очередной раз показали свою прочность", – заявил Даудов.

В ответ Вучич назвал Россию "братским народом". Он добавил, что российско-сербские отношения не могут быть разрушены "ни под каким давлением".

Даудов подарил Вучичу национальную бурку и папаху и написал, что так он "подчеркнул твердость сербов".

Агентство Euractiv отметило, что встреча произошла после того, как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель "очень обеспокоен ситуацией на Западных Балканах". Боррель считает, что "ненужная и контрпродуктивная напряженность" между Косово и Сербией "достигает очень, очень опасного уровня", пишет агентство.

Как говорится в материале, связи Белграда с Москвой продолжают "раздражать" западные столицы. В частности, в этом месяце Германия предостерегла Сербию от развития "более глубоких отношений" с Россией, предупредив, что это может помешать ее стремлению присоединиться к ЕС, напоминает агентство.

Контекст:

Сербия является кандидатом на вступление в ЕС с 2012 года. Как отметило Euractiv, перспективы Сербии выглядят "безрадостными" без нормализации отношений с Косово, которое она отказывается признать независимой страной.

Как объясняет агентство Interia Wydarzenia, конфликт между Косово и Сербией обострился из-за номерных знаков. Согласно плану властей Косово, с 1 августа у проживающих в стране сербов было два месяца на замену табличек номеров автомобилей и документов. Аналитики по вопросам безопасности предупреждают о значительной мобилизации сербов с 21 ноября, когда Приштина начнет наказывать за правило, отметило Euractiv.

В то же время Сербия пытается найти баланс между Россией и стремлением к интеграции с ЕС, но "напряженность усугубилась" войной РФ против Украины, потому что многие сербы симпатизируют России, пишет The Guardian.

Теги: Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Сербия, Александр Вучич, безопасность, Жозеп Боррель, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Мужчины – приходящее и уходящее, а родители – навсегда". Grosu после отъезда бойфренда в РФ поблагодарила своих отца и мать за поддержку
"Вопреки всему". 51-летний режиссер Горов сделал селфи во время тренировки
"Вопреки всему". 51-летний режиссер Горов сделал селфи во время тренировки
"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету
"НАТО не впишется". Тополя отреагировал на упавшую в Польше ракету
Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана
Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана
"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье
"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Если девочка не уберет с аватарки желто-синий цветочек, ей разобьют кувалдой голову". Невзоров рассказал о диктатуре в школе Москвы
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Счастливчик". 56-летняя Хайек показала интимную сцену с 42-летним Татумом. Видео
"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью
"Кайф, вам идет доченька", "Фото зачетные". Цимбалюк снялся в фотосете с восьмилетней моделью
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
"Секс", "Какая шикарная!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась свежим снимком
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
Полякова станцевала на грузинском шоу "Танцы со звездами" танго в образе Роксоланы под песню Джамалы. Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
  Видеоработа Таню Муиньо для Гарри Стайлса номинирована на "Грэмми 2023". Видео
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
Кот-блогер Степан показал последствия массированного ракетного обстрела Львова российскими оккупантами
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
46-летний Галкин рассказал, какие чувства испытывает к 73-летней Пугачевой
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
"Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девушек", "Это красиво". 57-летняя Херли похвасталась фигурой, позируя в бикини в полный рост
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (145085)
2
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (137642)
3
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (125831)
4
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (115761)
5
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (114169)
6
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (98363)
7
32-летняя Дорофеева показала живот (79305)
8
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (76157)
 
 
 
 