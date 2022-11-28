Спикер парламента Кыргызстана призвал срочно изменить советские названия районов Бишкека. В Госдуме ответили угрозами

Об этом сообщает Kloop.

Как отметило издание, речь о советских названиях районов. Политик связал переименование с необходимостью знать кыргызский язык.

"Знать иностранный язык не стыдно, стыдно не знать кыргызский язык. В нашей стране, к сожалению, названия многих земель и водоемов на других языках. Мы должны в срочном порядке переименовать все на кыргызском языке. Среди них – четыре района нашей столицы Бишкека", – подчеркнул он.

СМИ отмечает, что это не первое предложение переименовать районы столицы. Ранее с такой инициативой выступал депутат городского совета Бишкека Таалайбек Усубалиев. Он предлагал провести переименование, "учитывая национальную идеологию". Советские названия, по мнению депутата, "морально устарели и перестали выполнять свою историческую миссию".

В Госдуме РФ сочли заявление спикера парламента Кыргызстана одним из шагов, чтобы "выдавить русский язык". Такое заявление в эфире радиостанции "Говорит Москва" сделала 25 ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Это не просто так все. Это первые маленькие шаги, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Наверняка с нашей стороны будут пока, наверное, просьбы этого не делать, потому что это, несомненно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом будет теряться. А потом следующий этап – школы, а потом еще какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит на русском языке. Мы знаем, что и на Украине тоже с этого начиналось. Защита, казалось бы, национального государственного языка, но в то же время, чтобы люди потихоньку понимали, что они больше на русском говорить не будут", – возмутилась она.

Журова считает, что об этом, "возможно, доложат" президенту РФ Владимиру Путину и тот "немножко сделает какое-то замечание" президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

Депутат от КПРФ Александр Ющенко в беседе с "Газетой.Ru" назвал "плевком в советское прошлое" предложение переименовать районы Бишкека.

По его мнению, Кыргыстан как экономически сильная и самостоятельная республика состоялся "в общем-то в составе Советского Союза" и потенциал страны "по большому счету, советский".

Депутат Жогорку Кенеш Камила Талиева на возмущения в российской Госдуме ответила, что вопрос переименований – внутреннее дело Кыргыстана, добавляет Kaktus.media.