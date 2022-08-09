США арестовали самолет российского миллиардера Скоча стоимостью $90 млн

"Мы продолжим использовать все доступные правовые инструменты для обеспечения соблюдения наших законов о борьбе с отмыванием денег и преследования тех, кто пытается использовать финансовую систему США для нарушения санкций и уклонения от них", – сказал прокурор США Дамиан Уильямс.

Помощник директора ФБР Майкл Дрисколл, подчеркнул, что санкции, введенные правительством США, "демонстрируют олигархам, которые поддерживают военную агрессию России, что они не неприкасаемы".

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США наложило арест на самолет, которым Скоч владел через несколько подставных фирм, 2 июня. По версии правоохранителей, с 2018-го до 2021 года бизнесмен, вопреки санкциям, проводил платежи, необходимые для обслуживания и эксплуатации борта.

Стоимость самолета Airbus, принадлежащего российскому миллиардеру, составляет более $90 млн.