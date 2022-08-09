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США арестовали самолет российского миллиардера Скоча стоимостью $90 млн

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Российский олигарх Андрей Скоч попал под американские санкции
Российский олигарх Андрей Скоч попал под американские санкции
Фото: justice.gov

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка одобрил ордер министерства юстиции США на арест самолета Airbus A319-100, который принадлежит российскому бизнесмену и депутату Государственной думы Андрею Скочу. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы продолжим использовать все доступные правовые инструменты для обеспечения соблюдения наших законов о борьбе с отмыванием денег и преследования тех, кто пытается использовать финансовую систему США для нарушения санкций и уклонения от них", – сказал прокурор США Дамиан Уильямс.

Помощник директора ФБР Майкл Дрисколл, подчеркнул, что санкции, введенные правительством США, "демонстрируют олигархам, которые поддерживают военную агрессию России, что они не неприкасаемы".

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США наложило арест на самолет, которым Скоч владел через несколько подставных фирм, 2 июня. По версии правоохранителей, с 2018-го до 2021 года бизнесмен, вопреки санкциям, проводил платежи, необходимые для обслуживания и эксплуатации борта.

Стоимость самолета Airbus, принадлежащего российскому миллиардеру, составляет более $90 млн.

Контекст:

Андрей Скоч – депутат Госдумы РФ нескольких созывов, член правящей партии "Единая Россия". Forbes оценивает его состояние в $4,7 млрд.

Минюст напоминает, что Скоч попал под санкции США в 2018 году в числе 17 чиновников и семи бизнесменов, подозреваемых в причастности к российскому вмешательству в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. После начала вторжения РФ в Украину санкции против Скоча были расширены за "поддержку усилий Кремля по нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины".

Теги: Россия, санкции, самолет, олигархи, миллиардер, бизнесмен, россияне
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