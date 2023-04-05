США и ЕС договорились о совместном снижении зависимости от поставок ядерного сырья из РФ

В документе сказано, что кроме поиска других источников ядерных поставок, страны- члены ЕС работают над диверсификацией путей получения ядерного топлива.

Брюссель и Вашингтон также договорились о совместной организации форума по малым модульным реакторам в конце этого года. Мероприятие должно пройти с высоким уровнем представительства и будет посвящено межатлантическому сотрудничеству в области ММР и других перспективных форматов ядерной энергетики.

Также стороны договорились координировать меры по "поддержанию стабильности мировых энергетических рынков, повышения энергетической безопасности и диверсификации энергоснабжения".

"Ускорение энергетического перехода, снижение зависимости от ископаемого топлива и сокращение потребления энергии является ключом к укреплению энергетической безопасности и противодействию попыткам использовать энергию в качестве оружия", – говорится в итоговом сообщении Совета.