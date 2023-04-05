США и ЕС договорились о совместном снижении зависимости от поставок ядерного сырья из РФ

В документе сказано, что кроме поиска других источников ядерных поставок, страны- члены ЕС работают над диверсификацией путей получения ядерного топлива.
Брюссель и Вашингтон также договорились о совместной организации форума по малым модульным реакторам в конце этого года. Мероприятие должно пройти с высоким уровнем представительства и будет посвящено межатлантическому сотрудничеству в области ММР и других перспективных форматов ядерной энергетики.
Также стороны договорились координировать меры по "поддержанию стабильности мировых энергетических рынков, повышения энергетической безопасности и диверсификации энергоснабжения".
"Ускорение энергетического перехода, снижение зависимости от ископаемого топлива и сокращение потребления энергии является ключом к укреплению энергетической безопасности и противодействию попыткам использовать энергию в качестве оружия", – говорится в итоговом сообщении Совета.
Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома".
14 февраля на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что странам Европы следует избавиться от зависимости от российских тепловыделяющих элементов для атомной энергетики. По его словам, Украина уже сделала это. "Опыт показывает, что влияние России никогда не ограничивается экономикой, а всегда конвертируется в агрессивную политику. Это прямая угроза государственности и суверенитету многих стран Европы", – считает Шмыгаль.