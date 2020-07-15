США обвинили ЧВК "Вагнер" в установке мин-ловушек и минных полей в Ливии

Российские наемники из группы "Вагнер" хаотически заминировали значительную часть территории Ливии – от Триполи до Сирта. Об этом сообщило Африканское командование армии США.

Есть четкие доказательства того, что российская частная военная компания "Вагнер" занималась хаотичным минированием значительной части территории Ливии – от столицы Триполи до Сирта. Об этом 15 июля сообщило Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM).

"Спонсируемая российским государством группа "Вагнер" закладывала мины и самодельные взрывные устройства в Триполи и вокруг него, нарушая эмбарго ООН на поставки оружия и ставя под угрозу жизнь невинных ливийцев. Верифицированные фотографические данные свидетельствуют о беспорядочном размещении с середины июня мин-ловушек и минных полей от окраины Триполи до Сирта. По нашим оценкам, это вооружение было ввезено в Ливию группой "Вагнер", – говорится в сообщении.

Присутствие в Ливии группы Вагнера, насчитывающей около 2000 человек, меняет характер внутриливийского конфликта и увеличивает потенциальный риск для некомбатантов, заявили в командовании.

"Фото и данные разведки отражают то, как Россия продолжает вмешиваться в ливийские дела. Безрассудное использование Вагнером противопехотных мин и мин-ловушек наносит вред ни в чем не повинным гражданским лицам", – заявила глава разведки AFRICOM Хайди Берг,

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства, которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Халифа Хафтар.

Об отправке российских наемников в Ливию в ноябре 2019 года писала американская газета The New York Times. По данным издания, Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они участвовали в боевых действиях на стороне Хафтара. Кроме того, ЧВК "Вагнер", по данным СМИ, занималась вербовкой новобранцев для сил генерала на территории Сирии.