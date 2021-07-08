США осуждают убийство президента Гаити и готовы оказать помощь – Байден

"Мы шокированы и опечалены, узнав об ужасающем убийстве президента Жовенеля Мойза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз. Мы осуждаем этот чудовищный акт и готовы оказать помощь в продолжении нашей работы ради безопасного и надежного Гаити", – сказано в сообщении Байдена.
We are shocked and saddened to hear of the horrific assassination of President Jovenel Moïse and the attack on First Lady Martine Moïse of Haiti. We condemn this heinous act — and stand ready to assist as we continue to work for a safe and secure Haiti.— President Biden (@POTUS) July 7, 2021
Президента Гаити 7 июля убили во время вооруженного нападения на частную резиденцию в столице Порт-о-Пренсе. Согласно сообщению правительства, нападение совершила группа неизвестных. Их до сих пор не задержали. В стране в связи с убийством президента объявили чрезвычайное положение.
Первая леди Мартина Моиз была ранена в ходе нападения. Она находится в тяжелом состоянии.
Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 года. В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления Моиза. Президента Гаити обвиняли в том, что он не расследовал дела о коррупции бывшего правительства страны – митингующие требовали его отставки.
В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек по обвинениям в причастности к заговору с целью свержения и убийства Моиза.
Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране.
Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки.