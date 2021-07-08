США осуждают убийство президента Гаити и готовы оказать помощь – Байден

"Мы шокированы и опечалены, узнав об ужасающем убийстве президента Жовенеля Мойза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз. Мы осуждаем этот чудовищный акт и готовы оказать помощь в продолжении нашей работы ради безопасного и надежного Гаити", – сказано в сообщении Байдена.

Контекст:

Президента Гаити 7 июля убили во время вооруженного нападения на частную резиденцию в столице Порт-о-Пренсе. Согласно сообщению правительства, нападение совершила группа неизвестных. Их до сих пор не задержали. В стране в связи с убийством президента объявили чрезвычайное положение.

Первая леди Мартина Моиз была ранена в ходе нападения. Она находится в тяжелом состоянии.

Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 года. В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления Моиза. Президента Гаити обвиняли в том, что он не расследовал дела о коррупции бывшего правительства страны – митингующие требовали его отставки.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек по обвинениям в причастности к заговору с целью свержения и убийства Моиза.

Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки.