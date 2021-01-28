ГОРДОН
 
 
МИР

США пересматривают сделки по продаже оружия Саудовской Аравии и ОАЭ – СМИ

Решение США пересмотреть сделки по продаже оружия Саудовской Аравии и ОАЭ связано с конфликтом на Аравийском полуострове, приведшим к гибели мирных жителей, пишет The Wall Street Journal.

Среди оружия, продажа которого временно приостановлена, истребители F-35
Среди оружия, продажа которого временно приостановлена, – истребители F-35
Фото: wikipedia.org

Соединенные Штаты приостановили продажу американского оружия Саудовской Аравии и изучают подобные сделки с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом со ссылкой на официальных лиц США сообщило 27 января The Wall Street Journal.

Речь идет о высокоточных боеприпасах для Эр-Рияда и об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35 для Абу-Даби.

Издание связывает это с конфликтом на Аравийском полуострове между коалицией арабских стран, в которую, в частности, входит Саудовская Аравия, и йеменскими хуситами, которых поддерживает Иран.

В ходе предвыборной борьбы нынешний президент США Джо Байден обещал, что на этой должности он обеспечит неиспользование американского оружия в конфликте, который привел к "повсеместному голоду" и гибели "тысяч мирных жителей".

Пересмотр касается сделок "на миллиарды долларов", одобренных предыдущим президентом Дональдом Трапом.

В то же время Вашингтон намерен продолжать помогать саудитам защищаться от хуситов, отмечает The Wall Street Journal.

В Йемене с марта 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента.

Теги: США, Иран, оружие, Саудовская Аравия, Джо Байден, ОАЭ, Вашингтон, Йемен, боеприпасы, голод, истребители, Абу-Даби, хуситы, конфликт, Эр-Рияд, сделка, продажа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Шнуров написал в полицию заявление на Пригожина
Шнуров написал в полицию заявление на Пригожина
90-летний Краско опроверг рождение дочери
90-летний Краско опроверг рождение дочери
"Вика, ну как так?" Пользователи соцсети раскритиковали участницу "НеАнгелов" за селфи с Morgenshtern
"Вика, ну как так?" Пользователи соцсети раскритиковали участницу "НеАнгелов" за селфи с Morgenshtern
Кабачковый пирог с ветчиной. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"
Кабачковый пирог с ветчиной. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"С моей формой груди будет круто сделать там что-то". alyona alyona показала тату в интимном месте
"С моей формой груди будет круто сделать там что-то". alyona alyona показала тату в интимном месте
"Машина подошла. Но бывало и иначе". Анатолий Анатолич рассказал о самом удачном подарке для жены. Фото
"Машина подошла. Но бывало и иначе". Анатолий Анатолич рассказал о самом удачном подарке для жены. Фото G
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз и сколько стоит операция в Австрии
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз и сколько стоит операция в Австрии
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом
Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом
Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО
Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Фреймут показала эксперимент с оттенком волос
Фреймут показала эксперимент с оттенком волос
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS