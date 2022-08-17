ГОРДОН
 
 
МИР

США провели испытания ракеты большой дальности с ядерным зарядом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пуск ракеты состоялся с расположенной в Калифорнии базы космических сил Ванденберг
Пуск ракеты состоялся с расположенной в Калифорнии базы космических сил Ванденберг
Фото: afgsc.af.mil

Военно-воздушные силы США во вторник, 16 августа, провели испытания ракеты большой дальности с ядерным зарядом. Об этом сообщило Командование глобальных ударов ВВС США.

Военные США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной боеголовкой, с расположенной в Калифорнии базы космических сил Ванденберг. Пуск состоялся в 00.49 по тихоокеанскому времени (11.49 по Киеву). Ракета носитель преодолел около 4200 миль (6760 км).

Американские военные заявили, что этот испытательный пуск направлен на демонстрацию того, что "средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов безопасны, надежны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения союзников".

В ВВС США добавили, что подобные испытания происходили ранее более 300 раз, и нынешнее "не является результатом текущих мировых событий".

Как отмечает "Голос Америки", ранее этот пуск  был отложен, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Пекином во время военных учений Китая вблизи Тайваня в начале этого месяца.

Ракета Minuteman III, способная нести ядерные боеголовки и производимая компанией Boeing, является ключевой в стратегическом арсенале вооруженных сил США. Ракета имеет дальность действия более 6000 миль (более 9660 км) и может двигаться со скоростью около 15 тыс. миль в час (24 тыс. км/ч).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, ВВС США, ракеты, ядерные испытания
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео
"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео
"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке
"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке
"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини
"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения
53-летняя Энистон показала свои пляжные фото
53-летняя Энистон показала свои пляжные фото
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (223759)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (83475)
3
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (43121)
4
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (35222)
5
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (35141)
6
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (34379)
7
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (28809)
8
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (24468)
 
 
 
 