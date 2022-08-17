США провели испытания ракеты большой дальности с ядерным зарядом

Военные США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной боеголовкой, с расположенной в Калифорнии базы космических сил Ванденберг. Пуск состоялся в 00.49 по тихоокеанскому времени (11.49 по Киеву). Ракета носитель преодолел около 4200 миль (6760 км).

Американские военные заявили, что этот испытательный пуск направлен на демонстрацию того, что "средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов безопасны, надежны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения союзников".

В ВВС США добавили, что подобные испытания происходили ранее более 300 раз, и нынешнее "не является результатом текущих мировых событий".

Как отмечает "Голос Америки", ранее этот пуск был отложен, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Пекином во время военных учений Китая вблизи Тайваня в начале этого месяца.

Ракета Minuteman III, способная нести ядерные боеголовки и производимая компанией Boeing, является ключевой в стратегическом арсенале вооруженных сил США. Ракета имеет дальность действия более 6000 миль (более 9660 км) и может двигаться со скоростью около 15 тыс. миль в час (24 тыс. км/ч).