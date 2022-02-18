В Минобороны РФ анонсировали ядерные учения "под руководством Путина"

На учениях с участием Путина проверят "надежность ядерных и неядерных сил", заявили в минобороны РФ Фото: EPA (архив)

В агентстве сообщают, что в учениях примут участие силы и средства воздушно-космических сил РФ, Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, а также Северного и Черноморского флотов РФ.

В минобороны РФ утверждают, что на учениях проверят готовность органов управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также "надежность стратегических ядерных и неядерных сил".

Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Россия перенесла плановые ядерные учения с осени 2021 года на февраль 2022-го. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением РФ на территорию Украины.