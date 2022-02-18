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В Минобороны РФ анонсировали ядерные учения "под руководством Путина"

На учениях с участием Путина проверят "надежность ядерных и неядерных сил", заявили в минобороны РФ
На учениях с участием Путина проверят "надежность ядерных и неядерных сил", заявили в минобороны РФ
Фото: EPA (архив)

Минобороны Российской Федерации объявило об учениях сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет, запланированных на 19 февраля, которые пройдут под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом 18 февраля сообщает "Интерфакс".

В агентстве сообщают, что в учениях примут участие силы и средства воздушно-космических сил РФ, Южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, а также Северного и Черноморского флотов РФ.

В минобороны РФ утверждают, что на учениях проверят готовность органов управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также "надежность стратегических ядерных и неядерных сил".

Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Россия перенесла плановые ядерные учения с осени 2021 года на февраль 2022-го. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением РФ на территорию Украины.

Контекст:

10 декабря 2021 года на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля 2022 года, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина "могла бы" отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, притом что все государства – соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ.  

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были "вырваны из контекста", и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти "на любые форматы диалогов со странами и международными организациями".

Посольство Украины в Великобритании заявило, что планы Киева о вступлении страны в НАТО остаются неизменными.

Позже посол сказал, что Украина стремится к членству в НАТО, но вынуждена "искать другие варианты, которые позволят выжить". "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и так далее. Что касается НАТО, сегодня мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", – сказал Пристайко.

15 февраля Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве заявил, что Россия хочет "срочно" решить вопрос относительно вступления Украины в НАТО.  

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, ядерное оружие, военные учения, учения, ядерные испытания
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