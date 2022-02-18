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США будут защищать каждый дюйм территории НАТО – глава Пентагона

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Остин: Приверженность США НАТО остается нерушимой
Остин: Приверженность США НАТО остается нерушимой
Фото: EPA

Наращивание РФ военного присутствия вдоль границ Украины, в Беларуси и на Черном море приближает российские войска к "порогу" НАТО. Об этом 17 февраля на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает пресс-служба Пентагона.

"Приверженность США НАТО... остается нерушимой. Как сказал президент [США Джо] Байден пару дней назад, мы будем, если нужно, защищать каждый дюйм территории НАТО. Конечно, нет причин, чтобы это должно было произойти... точно так же, как нет причин для России снова вторгаться в Украину. Украина никому не угрожает, не говоря уже о своих российских соседях, и все же это то, во что Москва заставила бы нас поверить, и именно так [президент РФ Владимир] Путин продолжает оправдывать собрание значительной боевой мощи [у границ Украины]", – отметил глава Пентагона.
Контекст:

7 декабря 2021 года Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го, 12-го и 13 января состоялись переговоры России, США, НАТО и ОБСЕ по этим требованиям. По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ответ США России по "гарантиям безопасности" в части Украины не вызывает возражений.

Американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

17 февраля МИД РФ опубликовал ответ России на предложения США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности. Россия, в частности, требует дальнейшего нерасширения НАТО, отзыва "бухарестской формулы" о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а также "принуждения Киева к выполнению Комплекса мер [по выполнению Минских соглашений], прекращения поставок Украине оружия, отзыва оттуда всех западных советников и инструкторов, отказа стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывода всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории".

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Пентагон, агрессия, страна-агрессор, российская агрессия, Ллойд Остин
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