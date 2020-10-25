США провели секретные учения в Германии

В учениях Austere Challenge 2021 в Германии приняли участие около 4400 американских военных, они отрабатывали взаимодействие авиации, флота, наземных, космических войск, киберподразделений, рассказал генерал-майор, директор европейского командования вооруженных сил США Джон Бойд.

Европейское командование вооруженных сил США EUCOM, которое базируется в немецком Штутгарте, 23 октября завершило в Германии секретные учения Austere Challenge 2021, пишет газета минобороны США Stars and Stripes.

Генерал-майор Джон Бойд, директор EUCOM по учениям, рассказал изданию, что в Austere Challenge 2021 приняли участие около 4400 американских военных.

Учения, целью которых была оценка готовности штаба реагировать на угрозу войны, продолжались неделю: военнослужащие США отрабатывали взаимодействие авиации, флота, наземных, космических войск, киберподразделений.

"Они имеют широкую направленность", – сказал Бойд, однако детали сценария учений не раскрывают.

EUCOM проводит Austere Challenge с 1990 года, в последние пять лет на фоне озабоченности политикой России их усложняют, командование переориентировалось на командные и командно-штабные учения, пишет газета.