США провели секретные учения в Германии

Европейское командование вооруженных сил США EUCOM, которое базируется в немецком Штутгарте, 23 октября завершило в Германии секретные учения Austere Challenge 2021, пишет газета минобороны США Stars and Stripes.
Генерал-майор Джон Бойд, директор EUCOM по учениям, рассказал изданию, что в Austere Challenge 2021 приняли участие около 4400 американских военных.
Учения, целью которых была оценка готовности штаба реагировать на угрозу войны, продолжались неделю: военнослужащие США отрабатывали взаимодействие авиации, флота, наземных, космических войск, киберподразделений.
"Они имеют широкую направленность", – сказал Бойд, однако детали сценария учений не раскрывают.
EUCOM проводит Austere Challenge с 1990 года, в последние пять лет на фоне озабоченности политикой России их усложняют, командование переориентировалось на командные и командно-штабные учения, пишет газета.