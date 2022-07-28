США снова провели значительное повышение ключевой ставки

Ведомство отмечает, что такой шаг был сделан из-за роста инфляции на фоне вторжения России в Украине. Повышением ставки ФРС хочет удержать целевой показатель инфляции в долгосрочной перспективе на уровне 2%.

Также в ФРС не исключают дальнейшее повышение базовой ставки.

"В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события", – говорится в сообщении.