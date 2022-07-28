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США снова провели значительное повышение ключевой ставки

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ФРС США повышает ключевую ставку второй месяц подряд
ФРС США повышает ключевую ставку второй месяц подряд
Фото: depositphotos.com

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта до диапазона 2,25–2,5%. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба ФРС США.

Ведомство отмечает, что такой шаг был сделан из-за роста инфляции на фоне вторжения России в Украине. Повышением ставки ФРС хочет удержать целевой показатель инфляции в долгосрочной перспективе на уровне 2%.

Также в ФРС не исключают дальнейшее повышение базовой ставки.

"В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события", – говорится в сообщении.

Контекст:

Ключевая ставка – это процент, под который центральный банк выдает краткосрочные кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на краткосрочные депозиты.

С помощью ключевой ставки регулятор влияет на инфляцию: чем выше ставка, тем дороже для банков, а в результате и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их. В таком случае спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона повышения ключевой ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.

ФРС повышает ключевую ставку уже два месяца подряд. Первые раз ведомство повысило ее в июне на 0,75% до 1,5–1,75%, что стало наибольшим одномоментным повышением процентных ставок с 1994 года. Теперь же ставка поднялась в целом на 150 базисных пунктов – это самое стремительное повышение с начала 1980-х годов, отмечает Bloomberg.

Инфляция в Соединенных Штатах в июле выросла до 9,1%, сообщало Бюро статистики труда США. Это самый высокий показатель с 1981 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, инфляция, экономика, Федеральная резервная система США
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