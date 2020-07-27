Стал известен окончательный состав нового правительства Франции

Фамилии французских министров были озвучены 20 дней назад, но список 12 новых госсекретарей стал известен только вчера.

Для Украины интересен госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы: на этой должности вместо Амели де Моншален будет работать Клеман Бон Фото: EPA

Во Франции огласили список государственных секретарей, таким образом стал известен окончательный состав нового правительства. Об этом сообщает France Info.

Список 12 новых госсекретарей стал известен 26 июля. Фамилии министров и заместителей министров были озвучены еще 20 дней назад.

Для Украины интересен госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы: на этой должности вместо Амели де Моншален будет работать Клеман Бон, отмечает "Европейская правда".

"Эта должность предусматривает большое влияние на формирование европейской политики президента, от переговоров по Brexit до реформы еврозоны. Госсекретарь ответственен и за политику в отношении Украины", – подчеркивает "Европейская правда".

Бон никогда не занимал государственные должности, но уже работал во власти в бытность советником по бюджету бывшего премьер-министра социалистов Жана-Марка Эро, прежде чем присоединиться к команде [президента Франции] Эммануэля Макрона в Министерстве экономики.

3 июля премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку после избрания мэром Гавра. Вслед за его отставкой последовала отставка кабинета министров. Согласно закону, члену кабинета министров или депутату Национального собрания запрещено совмещать должности и мандаты в законодательной и исполнительной ветвях власти, в этом случае требуется выбрать что-то одно.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром страны.