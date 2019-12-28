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Стало известно имя организатора терактов в Париже и Брюсселе

Бельгиец Уссама Атар планировал подготовку терактов, которые произошли в 2015-2016 году в Париже и Брюсселе еще находясь в Сирии.

В Брюсселе в результате теракта погибли 38 человек
В Брюсселе в результате теракта погибли 38 человек
Фото: ЕРА (архив)

За подготовку терактов в Париже 13 ноября 2015 года и Брюсселе 22 марта 2016 года отвечал Уссама Атар. Расследование совместно проводили французские и бельгийские правоохранители, передает Rtl Nieuws.

35-летний Атар был бельгийцем марокканского происхождения, который в юном возрасте переехал из Брюсселя в Ирак.

В 2005 году его задержали с оружием, в связи с чем он семь лет провел в разных тюрьмах.

Атар и Абу Бакр аль-Багдади, который позднее стал руководителем "ИГИЛ", познакомились в одной из иракских тюрем, что позволило ему занять высокое положение в иерархии "Исламского государства". Бельгиец был главой террористической ячейки, которая обосновалась в Брюсселе.

Согласно расследованию, террористы планировали также нанести удар по нидерландскому аэропорту "Схипхол" в тот же день, что и в Париже, но по какой-то причине атака была отменена.

Атар погиб 17 ноября 2017 года во время авиаудара международной коалиции. Все террористы, которые участвовали в нападении в Париже погибли, кроме Сахала Абдеслама. В 2018 году единственного выжившего участника этой группы приговорили к 20 годам лишения свободы.

Серия терактов в Париже произошла 13 ноября 2015 года. В ходе атаки погибли 130 человек. Во время нападений были убиты восемь джихадистов.

22 марта 2016 года  аэропорту Брюсселя Завентем прогремело два взрыва, в результате которых в зале вылета обрушились панели потолка и были выбиты стекла. Вскоре стало известно о взрыве на станции метро "Мальбек" в Брюсселе. В результате погибли 38 человек.

Теги: Ирак, теракт, Бельгия, Брюссель, террористы, исламисты, Париж, расследование, ИГИЛ, Абу Бакр аль-Багдади
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