Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Столкновения в Казахстане. Число жертв достигло 10, страну покинули более 4 тыс. граждан

Двое пострадавших в ходе массовых беспорядков на юге Казахстана скончались в больнице, еще 39 находятся в медучреждениях, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате столкновений в Казахстане пострадали преимущественно этнические дунгане. Власти Казахстана настаивают, что это был "бытовой конфликт"
В результате столкновений в Казахстане пострадали преимущественно этнические дунгане. Власти Казахстана настаивают, что это был "бытовой конфликт"
Фото: ЕРА

9 февраля количество жертв столкновений, которые произошли на юге Казахстана в ночь на 8 февраля, достигло 10 человек. Об этом рассказал на брифинге заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди, сообщает "Радио Азаттык".

Восемь человек погибли во время беспорядков, еще двое скончались в больнице, сообщил он. По данным МВД, сейчас с различными травмами в медучреждениях находятся 39 пострадавших, в том числе пять правоохранителей.

Как сообщает "Радио Азаттык", к вечеру 8 февраля из Казахстана в Кыргызстан перешли 4,5 тыс. жителей Жамбыльской области, где произошел конфликт. По данным пограничной службы Кыргызстана, основная часть прибывающих – это женщины, дети и пожилые люди.

Калайчиди утверждает, что причиной столкновений стал конфликт на дороге, пишет портал Tengrinews.kz.

Вечером 7 февраля в нескольких селах Жамбыльской области в массовых беспорядках принимали участие более 300 человек. Власти страны называют случившееся "массовой дракой" и "бытовым конфликтом", который "провокаторы подстрекали перевести в межэтническую плоскость". В ходе волнений пострадали более 40 человек; были подожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

Местные жители рассказали "Радио Азаттык", что в беспорядках принимали участие "около 200 неместных мужчин". Большинство жителей сел, где произошли столкновения, составляют дунгане. Все сгоревшие дома, по наблюдению журналистов, принадлежат представителям этого народа.

Журналисты отмечают, что "волнения с межэтническим оттенком" случались в Казахстане и прежде.

"Власти после них говорили, что это были бытовые конфликты, отвергая этническую подоплеку. Руководство Казахстана позиционирует государство как пример страны, где мирно сосуществует "сто народов", установлен межэтнический и межконфессиональный мир", – говорится в материале радиостанции.

Теги: Казахстан, столкновения, беспорядки, жертвы, конфликт, пострадавшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Новая методика похудения минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS