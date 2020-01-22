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Авиакатастрофа в Казахстане. Выживший украинец пожаловался на отсутствие помощи от правительства

27 декабря 2019 года казахский лайнер Bek Air упал недалеко от алматинского аэропорта. В аварии погибло 12 человек. Гражданин Украины Юрий Сон, который получил травму в результате крушения, заявил, что получил больше помощи от казахского правительства, чем от украинского.

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В Казахстане 27 декабря потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air
В Казахстане 27 декабря потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air
Фото: emer.gov.kz

Украинец Юрий Сон, который вместе с женой 27 декабря 2019 года пострадал в катастрофе самолета казахской авиакомпании Bek Air, пожаловался на отсутствие какой-либо помощи со стороны украинских властей. Об этом он написал 21 января в Facebook.

Юрий вместе с женой выжили в авиакатастрофе, но получили тяжелые травмы – перелом позвоночников, из-за чего почти две недели пролежали в казахской больнице. Сон пожаловался, что в то время, как казахское правительство всячески помогало им, от украинского пострадавшие не получили ничего, кроме списка бумаг на получение помощи.

"А теперь почувствуйте разницу. Казахское правительство полностью оплатило наше почти двухнедельное пребывание в больнице. Наше прислало человека, который сказал: "Если что, обращайтесь". Казахское правительство прислало лучшего специалиста, чтобы поставить нам верный диагноз. Наше прикрепило среднего специалиста, который единожды сконтактировал со спецами из Казахстана, а после ни разу не поднял трубки и не ответил ни на одно наше сообщение. Казахское правительство всячески способствовало поиску наших вещей в обломках самолета. От нашего не получили ничего, кроме списка кипы бумаг для получение помощи", – написал украинец.

Юрий Сон добавил, что намерен вернуться в Украину, но перелет в лежачем положении на двоих стоит $12 тыс. По его словам, казахская авиакомпания Air Astana пошла навстречу пострадавшим, предоставив 50-процентную скидку. В то же время украинский МИД потребовал доказательств, что супружеская пара не может оплатить перелет самостоятельно.

https://www.facebook.com/yuriy.son/posts/2161418247294293

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них – два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49. На сайте комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши сообщил изданию "ГОРДОН", что жизням двух украинцев, которые находились на борту самолета, ничего не угрожает.

Теги: Казахстан, самолет, авиакатастрофа, крушение
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