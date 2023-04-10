Стрельба в торговом центре в США. Известно о пяти погибших

Правоохранители призвали людей не приближаться к району происшествия.

CNN со ссылкой на свой источник написал, что под огнем погибли пять человек. Еще шестеро людей доставлены в местную университетскую больницу, среди них – полицейский.

Позже число жертв и пострадавших в Twitter подтвердила полиция. От нее также известно, что стрелявший погиб на месте.

"Опасности для людей больше нет", – написали в полиции.

Total deceased is 5. At least 6 more were transported to UL hospital. — LMPD (@LMPD) April 10, 2023

Местное издание Сourier journal со ссылкой на свидетелей пишет, что трагедия произошла в здании банка. Вначале к нему прибыли несколько патрулей, и около 20 вооруженных полицейских вошли в помещение. А потом послышались звуки выстрелов и крики людей.