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Стрельба в торговом центре в США. Известно о пяти погибших

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На месте происшествия ранен полицейский
На месте происшествия ранен полицейский
Фото: courier-journal.com

10 апреля в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, произошла стрельба в общественном месте. Об этом местная полиция сообщила в Twitter.

Правоохранители призвали людей не приближаться к району происшествия.

CNN со ссылкой на свой источник написал, что под огнем погибли пять человек. Еще шестеро людей доставлены в местную университетскую больницу, среди них – полицейский.

Позже число жертв и пострадавших в Twitter подтвердила полиция. От нее также известно, что стрелявший погиб на месте.

"Опасности для людей больше нет", – написали в полиции.

Местное издание Сourier journal со ссылкой на свидетелей пишет, что трагедия произошла в здании банка. Вначале к нему прибыли несколько патрулей, и около 20 вооруженных полицейских вошли в помещение. А потом послышались звуки выстрелов и крики людей.

Теги: США, стрельба, полиция, раненые, погибшие, Кентукки
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