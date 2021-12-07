Стрелок, убивший двух человек в московском МФЦ, оказался радикальным антипрививочником – СМИ

Открывший в Москве стрельбу мужчина заявил, что не верит в коронавирус Фото: ЕРА

По словам собеседника агентства, после задержания 45-летний москвич заявил, что не верит в коронавирус и вакцины от него, а пандемию считает заговором, о чем неоднократно писал в соцсетях.

По имеющимся данными, мужчина в агрессивной форме пытался навязать свои взгляды сотрудникам МФЦ и отказывался надевать маску. Он начал стрелять после того, как они не согласились с его доводами.