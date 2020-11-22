Суд оправдал бывшего начальника колонии №1 в Ярославле и его заместителя по делу о пытках заключенных

Бывший начальник исправительной колонии №1 Ярославской области Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов, которых обвиняли в организации пыток заключенных, вышли на свободу, сообщил Telegram-канал "Ярославское дело".

Суд оправдал бывшего начальника исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославской области Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках, сообщил Telegram-канал "Ярославское дело" 19 ноября.

"Суд в Ярославле разрешил пытки. Суд оправдал руководство ярославской колонии, где пытали заключенных. Несколько фигурантов "Ярославского дела" вышли на свободу. […] Начальник колонии и его зам Дмитрий Николаев и Игит Михайлов, которых обвиняли в организации пыток, оправданы. Суд посчитал их вину не доказанной", – сказано в сообщении.

Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова в комментарии "Новой газете" заявила, что будет обжаловать весь приговор: и в части оправдания руководства, и в части слишком мягкого наказания исполнителям.

По ее словам, избранная судом мера "вообще неадекватна тяжести совершенного преступления".

Фигуранты дела говорили, что Николаев дал указание провести "воспитательную работу" с заключенным Евгением Макаровым. 36-летний замначальника Михайлов, который, по версии следствия, приказал избивать заключенного Макарова по пяткам, также оправдан. На оглашение приговора он не пришел из-за болезни, пишет "Новая газета".

Всех остальных из 13 фигурантов дела признали виновными. Нанесший как минимум 74 удара по ногам Макарова инспектор дежурной смены Андрей Зыбин получил четыре года колонии. Поливавший осужденного водой Сипан Мамоян – три года. Нанесшие Макарову более 100 ударов дубинкой Александр Морозов и Игорь Богданов – по четыре года лишения свободы.

Душившего Макарова Алексея Микитюка приговорили к трем годам лишения свободы, избивавшего осужденного Сергея Драчева – к трем годам и пяти месяцам колонии, инспектора Дмитрия Соловьева – к трем годам и пяти месяцам, такой же приговор суд вынес его коллеге Руслану Цветкову. Алексей Бровкин, который также бил осужденного, получил четыре года колонии.

Бывший младший инспектор колонии Алексей Андреев, который нанес около 50 ударов Макарову, получил три года и два месяца колонии. Он был единственным, кто впоследствии извинился перед потерпевшим и возместил ему моральный ущерб. Максим Яблоков получил четыре года и три месяца колонии.

Андреева, Соловьева, Драчева, Цветкова, Микитюка и Мамояна отпустили в зале суда c учетом отбытого в СИЗО времени.

"Отягчающим обстоятельством в отношении всех 11 подсудимых суд назвал совершение преступления группой лиц. При этом суд не стал лишать подсудимых специальных званий", – сообщил Telegram-канал "Ярославское дело".

Суммарно прокуроры просили 72 года лишения свободы 13 сотрудникам ярославской колонии за пытки. Расследование дела о пытках в ярославской колонии началось после того, как "Новая газета" опубликовала видео, как сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ в масках во время обысков в ИК-1 Ярославля избивали находившихся в штрафном изоляторе заключенных.

На кадрах, которые предоставили газете юристы фонда "Общественный вердикт", видно, как работники ФСИН избивали заключенного Макарова дубинками по голеням и пяткам и поливали водой из ведра.

ФСИН и Следком РФ 21 июля начали служебную проверку в связи с публикацией видео.

22 июля 17 сотрудников ярославского ФСИН отстранили от работы. 12 из них арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий. 1 августа стало известно о задержании еще четырех сотрудников колонии.

Бывшего начальника ИК-1 Ярославля Николаева задержали в феврале 2019 года.