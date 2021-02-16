Суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах

Правительство Нидерландов намерено обжаловать решение суда об отмене комендантского часа, введенного из-за коронавирусной инфекции.

В Нидерландах протестовали против комендантского часа Фото: ЕРА

Действующий в Нидерландах комендантский час, введенный из-за ситуации с COVID-19, следует "немедленно отменить". Решение об этом принял 16 февраля гражданский суд в Гааге.

Истцом по делу выступала общественная организация из Роттердама Viruswaarheid (в переводе значит "вирусная правда"), а ответчиками – ведомства государства Нидерланды, ответственные за правовую поддержку законодательства.

Судья заявил, что комендантский час является "грубым нарушением права на свободу передвижения и частную жизнь", поэтому его следует отменить, сообщает телекомпания NOS.

Правительство Нидерландов намерено оспорить решение об отмене комендантского часа, апелляцию суд должен рассмотреть уже сегодня.

Комендантский час с 21.00 по 4.40 в Нидерландах ввели 23 января, позже его продлили до 2 марта. В связи с ограничениями в стране были акции протеста.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19, на 16 февраля в Нидерландах зарегистрировано более 1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 15 тыс. инфицированных.