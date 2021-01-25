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В Нидерландах протестовали против карантина и подожгли центр тестирования COVID-19

Жители Нидерландов недовольны новыми карантинными ограничениями, в частности введением комендантского часа. Во время протестов на севере Нидерландов подожгли центр тестирования на COVID-19, сообщил директор службы здравоохранения голландской провинции Флеволенд Сиес Вердам.

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Полиция разгоняла демонстрантов водометами и слезоточивым газом
Полиция разгоняла демонстрантов водометами и слезоточивым газом
Фото: EPA

Вечером 23 января в городе Урк на севере Нидерландов подожгли центр тестирования на COVID-19, сообщила служба здравоохранения муниципалитета голландской провинции Флеволенд в Facebook 24 января.

′"Все голландцы вкладывают в борьбу с коронавирусом свое сердце и душу, это большая пощечина. Сейчас полиция расследует ситуацию. Все, что мы можем сделать, это как можно скорее возобновить тестирование на коронавирус в Урке, потому что это наша работа", – прокомментировал событие директор по здравоохранению Флеволенда Сиес Вердам.

https://www.facebook.com/GGDFlevoland/posts/2805888496346581

Министр здравоохранения Уго де Йонге назвал в Twitter произошедшее беспределом. 

Инцидент случился на фоне массовых протестов в Нидерландах против новых коронавирусных ограничений, в частности введения с 21.00 комендантского часа. Нарушителям грозит штраф в размере €95.

Так, в Эйндховене протестующие бросали петарды, грабили супермаркеты и били витрины магазинов. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ, отмечает ВВС. В Амстердаме прошли акции с меньшим числом участников.

Бары и рестораны в Нидерландах закрыты с октября, школы и магазины второстепенных товаров закрылись в декабре.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Нидерландах на 25 января с начала пандемии зарегистрировано более 962 тыс. больных COVID-19. Умерли от этой болезни 13,6 тыс. человек.

Теги: Нидерланды, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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