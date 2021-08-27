Суд в Москве приговорил украинского бизнесмена Климца к девяти годам тюрьмы

Украинца суд признал виновным в покушении на дачу особо крупной взятки.

По данным следствия, в 2017 году у Климца, который являлся бенефициаром коньячного завода "Бахчисарай" в Крыму, возникли проблемы в деятельности предприятия и он решил дать взятку для решения этих проблем. Он якобы привлек для этого трех человек: подчиненную, адвоката и еще одного бизнесмена.

Позже адвокат раскаялся, помог следствию и избежал уголовного наказания. А подчиненная Климца и бизнесмен тоже были отправлены за решетку – на восемь и пять лет соответственно.

Климец был задержан в Москве 12 апреля 2019 года.