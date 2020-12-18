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Суд в Париже вынес приговор по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo

Максимальный срок – пожизненное заключение – по делу о нападении на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo получил Мохамед Белусин, которого называют главным вдохновителем теракта. Его осудили заочно.

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Нападение на редакцию Charlie Hebdo произошло в январе 2015 года
Нападение на редакцию Charlie Hebdo произошло в январе 2015 года
Фото: ЕРА

16 декабря суд присяжных в Париже вынес приговор для 14 обвиняемых по делу о нападении на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo, в том числе для троих – заочно. Об этом написала газета Le Figaro.

Максимальное наказание – пожизненное заключение – получил Мохамед Белусин. Как сообщил Euronews, Белусина называют главным вдохновителем нападения. Он бежал в Сирию, где, возможно, погиб, отмечает телеканал. 

По 30 лет лишения свободы получили Али Риза Полат и Хаят Бумедьен, их признали виновными в пособничестве братьям Саиду и Шерифу Куаши, совершившими нападение на редакцию. По данным следствия, они участвовали в подготовке теракта. Бумедьен осуждена заочно. Полат, вероятно, будет обжаловать приговор, сказал его адвокат. 

Остальных обвиняемых приговорили к различным срокам, меньше всего – четыре года – получил Кристоф Раумель. 

7 января 2015 года братья Куаши ворвались в здание редакции Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь. В результате погибли 12 человек, среди которых 10 сотрудников редакции, телохранитель главного редактора и полицейский. Еще 11 человек получили ранения. 

Саид и Шериф Куаши были убиты во время спецоперации 9 января 2015 года. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов уничтожили их сообщника Амеди Кулибали, который 8–9 января убил пятерых человек, включая полицейскую.

Боевики заявляли о своей связи с террористическими организациями "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: теракт, нападение, Париж, приговор, Charlie Hebdo, журнал, суд
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