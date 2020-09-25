Террору нет места на территории Европы. Глава Евросовета осудил нападение на прохожих в Париже

25 сентября в Париже возле бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo на прохожих напал неизвестный мужчина с мачете – несколько человек получили ранения.

Французская полиция охраняет территорию возле бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже, где нападающий с мачете ранил нескольких людей Фото: ЕРА

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter прокомментировал нападение на прохожих у бывшего офиса редакции Charlie Hebdo в Париже.

"Очередное нападение с ножом возле бывшего помещения Charlie Hebdo. Все мои мысли сосредоточены на жертвах этого подлого акта насилия. Террору нет места на территории Европы", – написал он.

Мишель выразил полную солидарность с французским народом в этом новом испытании.

Nouvelle attaque à l’arme blanche devant les anciens locaux de #CharlieHebdo.



Toutes mes pensées vont aux victimes de cet acte de violence lâche.



La terreur n’a pas de place sur le territoire européen.



Pleine solidarité avec le peuple français dans cette nouvelle épreuve. — Charles Michel (@eucopresident) September 25, 2020