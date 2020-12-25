Суд в Петербурге признал историка Соколова виновным в убийстве аспирантки

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, после которого он расчленил тело девушки и пытался избавиться от него.

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года лишения свободы за убийство аспирантки и незаконное хранение оружия. Об этом сообщили во время заседания суда, которое транслировала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



Судья Юлия Максименко сообщила, что по совокупности совершенных преступлений Соколов приговорен к 12 годам и шести месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в преступлении по ст. 105 Уголовного Кодекса РФ (убийство) и ст. 222 Уголовного Кодекса РФ (незаконное хранение оружия).

63-летнего доцента-историка задержали в Санкт–Петербурге по подозрению в убийстве 9 ноября 2019 года, после того как его нашли в реке Мойка с женскими руками в рюкзаке.

При обыске у него в квартире обнаружили ножовку, ножи, топор, отрезанную голову девушки, а также обрез, из которого, как полагает следствие, была убита Ещенко.

Во время заседания по избранию меры пресечения Соколов не отрицал, что убил свою сожительницу. По его словам, она "казалась ему прекрасным идеалом", но "превратилась в чудовище" и ревновала его к детям от предыдущего брака.

12 октября Соколов впервые в рамках судебного заседания признал вину.

Обвинение просило для Соколова 15 лет колонии строгого режима.