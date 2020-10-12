Российский историк Соколов в суде признал вину в расчленении аспирантки

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге обнаружили части тела молодой женщины, в убийстве обвинили ее сожителя и научного руководителя Олега Соколова. Ученый впервые в судебном заседании признал вину в расчленении, а также в хранении оружия и боеприпасов.

Российский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, 12 октября впервые в рамках судебного заседания признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос стороны обвинения в ходе допроса, он сказал, что раскаивается в содеянном. Кроме того, Соколов сознался в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Судья в ходе допроса попросила историка быть ближе к сути в своих высказываниях, после чего Соколов начал кричать и возмущаться, информирует агентство.

В июне на суде историк отказался отвечать на вопрос, виновен ли он в убийстве женщины.

63-летнего доцента-историка задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве 9 ноября 2019 года, после того как его нашли в реке Мойка с женскими руками в рюкзаке.

При обыске у него в квартире обнаружили ножовку, ножи, топор, отрезанную голову девушки, а также обрез, из которого, как полагает следствие, была убита Ещенко.

Во время заседания по избранию меры пресечения Соколов не отрицал, что убил свою аспирантку. По его словам, она "казалась ему прекрасным идеалом", но "превратилась в чудовище" и ревновала его к детям от предыдущего брака.