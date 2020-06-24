Суд в США постановил закрыть дело против экс-советника Трампа Флинна

Дело в отношении бывшего советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна, который дважды признал себя виновным во лжи ФБР, должно быть закрыто.

Как сообщает Reuters, такое решение приняла судейская коллегия Апелляционного суда США 24 июня. Решение о закрытии дела поддержали двое судей, входящих в коллегию, третий судья, назначенный предыдущим президентом США Бараком Обамой, выступил против.

Суд пришел к выводу, что дальнейшее рассмотрение дела приведет "к раскрытию внутреннего совещательного процесса" в исполнительной власти.

Флинн был одним из обвиняемых в расследовании, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер по факту вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. В ходе расследования Флинн дважды признал себя виновным во лжи ФБР о беседах с тогдашним послом России в Штатах Сергеем Кисляком.