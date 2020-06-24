Суд в США постановил закрыть дело против экс-советника Трампа Флинна

Как сообщает Reuters, такое решение приняла судейская коллегия Апелляционного суда США 24 июня. Решение о закрытии дела поддержали двое судей, входящих в коллегию, третий судья, назначенный предыдущим президентом США Бараком Обамой, выступил против.
Суд пришел к выводу, что дальнейшее рассмотрение дела приведет "к раскрытию внутреннего совещательного процесса" в исполнительной власти.
Флинн был одним из обвиняемых в расследовании, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер по факту вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. В ходе расследования Флинн дважды признал себя виновным во лжи ФБР о беседах с тогдашним послом России в Штатах Сергеем Кисляком.
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