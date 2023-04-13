Сунак и Байден обсудили вопросы мира в Северной Ирландии

Они встретились в аэропорту города Белфаст.

"Я рад быть здесь и отмечать 25-ю годовщину Белфастского/Страстного пятничного соглашения, которое принесло мир и процветание Северной Ирландии. Я с нетерпением жду совместной работы, чтобы раскрыть огромный потенциал Северной Ирландии", – написал Байден.

Mr. Prime Minister, it’s great to see you again.



I’m glad to be here and mark the 25th anniversary of the Belfast/Good Friday Agreement, which has brought peace and prosperity to Northern Ireland.



I look forward to working together to unlock Nothern Ireland's vast potential. pic.twitter.com/w2Q9sGseqR — President Biden (@POTUS) April 12, 2023

Журналистам Сунак заявил, что с Байденом они "очень хорошо обсудили ряд вопросов", в частности экономические инвестиции в Северной Ирландии, а также ряд вопросов внешней политики, пишет Sky News.

"Мы очень близкие партнеры и союзники, мы сотрудничаем и разговариваем по целому ряду вопросов — будь то поддержка Украины или, как я уже сказал, экономическая безопасность. Я думаю, что на самом деле наши отношения в отличной форме и нам с президентом [США Джо Байденом] есть над чем работать вместе", – сказал Сунак.

Как цитирует президента Байдена CNN, вопрос мира в Северной Ирландии объединяет США, поскольку "сохранение Белфастского соглашения является приоритетом как для демократов, так и для республиканцев в Соединенных Штатах".

Также президент США и премьер Британии обсудили авторитарные режимы. Байден и Сунак "согласились, что манипуляция глобальными рынками со стороны авторитарных лидеров как никогда демонстрирует потребность в том, чтобы партнеры-единомышленники работали вместе для поддержки экономического здоровья и безопасности наций", пишет The Guardian.

В то же время британские журналисты отметили, что Байден и Сунак провели мало времени вместе. В рамках четырехдневной поездке в Ирландию президент США встретился с британским премьером для приветствия, а позже они провели 45-минутную встречу за кофе, сообщает Sky News.