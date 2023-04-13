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Сунак и Байден обсудили вопросы мира в Северной Ирландии

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Сунак и Байден провели 45-минутную встречу
Сунак и Байден провели 45-минутную встречу
Фото: EPA

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 апреля провели встречу в Северной Ирландии. Об этом Байден сообщил в Twitter.

Они встретились в аэропорту города Белфаст. 

"Я рад быть здесь и отмечать 25-ю годовщину Белфастского/Страстного пятничного соглашения, которое принесло мир и процветание Северной Ирландии. Я с нетерпением жду совместной работы, чтобы раскрыть огромный потенциал Северной Ирландии", – написал Байден. 

Журналистам Сунак заявил, что с Байденом они "очень хорошо обсудили ряд вопросов", в частности экономические инвестиции в Северной Ирландии, а также ряд вопросов внешней политики, пишет Sky News

"Мы очень близкие партнеры и союзники, мы сотрудничаем и разговариваем по целому ряду вопросов — будь то поддержка Украины или, как я уже сказал, экономическая безопасность. Я думаю, что на самом деле наши отношения в отличной форме и нам с президентом [США Джо Байденом] есть над чем работать вместе", – сказал Сунак.

Как цитирует президента Байдена CNN, вопрос мира в Северной Ирландии объединяет США, поскольку "сохранение Белфастского соглашения является приоритетом как для демократов, так и для республиканцев в Соединенных Штатах". 

Также президент США и премьер Британии обсудили авторитарные режимы. Байден и Сунак "согласились, что манипуляция глобальными рынками со стороны авторитарных лидеров как никогда демонстрирует потребность в том, чтобы партнеры-единомышленники работали вместе для поддержки экономического здоровья и безопасности наций", пишет The Guardian

В то же время британские журналисты отметили, что Байден и Сунак провели мало времени вместе. В рамках четырехдневной поездке в Ирландию президент США встретился с британским премьером для приветствия, а позже они провели 45-минутную встречу за кофе, сообщает Sky News.

Контекст:

Белфастское соглашение, или соглашение Страстной пятницы – документ о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, предусматривавшее создание автономных органов власти. Байден занимался вопросом мира в Северной Ирландии еще со времен собственного сенаторства, отметил Sky News. 

Теги: Великобритания, Джо Байден, Белфаст, Ирландия, Северная Ирландия, Риши Сунак
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