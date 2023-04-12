В Северной Ирландии на улице нашли "заметки" по подготовке визита Байдена, который прилетел туда на четыре дня

По данным журналистов, житель Белфаста нашел на улице "оперативные заметки" с деталями о приезде американского лидера, который сегодня прибыл в ирландскую столицу.

Документы включают детали дислокации офицеров в центре Белфаста во время четырехдневного визита Байдена, в том числе информацию о перекрытии дорог и контактные данные охраны.

Сообщается, что полиция узнала о нарушении только после того, как человек, который нашел заметки, связался с местным телевидением и радио.

"Нам известно о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего сотрудника по управлению информационными рисками", – заявили в полиции.