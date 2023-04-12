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В Северной Ирландии на улице нашли "заметки" по подготовке визита Байдена, который прилетел туда на четыре дня

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Байдена встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Байдена встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Фото: ЕРА

Полицейская служба Северной Ирландии начала расследование нарушения безопасности при подготовке приезда президента США Джо Байдена. Об этом 12 апреля сообщают Sky News.

По данным журналистов, житель Белфаста нашел на улице "оперативные заметки" с деталями о приезде американского лидера, который сегодня прибыл в ирландскую столицу.

Документы включают детали дислокации офицеров в центре Белфаста во время четырехдневного визита Байдена, в том числе информацию о перекрытии дорог и контактные данные охраны.

Сообщается, что полиция узнала о нарушении только после того, как человек, который нашел заметки, связался с местным телевидением и радио.

"Нам известно о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего сотрудника по управлению информационными рисками", – заявили в полиции.

Контекст:

Байден прилетел в Северную Ирландию ночью 12 апреля. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в Twitter фото их встречи в аэропорту. Байден будет находиться на острове четыре дня, во второй половине дня он уже приземлился в Дублине, пишут Sky News.

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