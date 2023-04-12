В Северной Ирландии на улице нашли "заметки" по подготовке визита Байдена, который прилетел туда на четыре дня

По данным журналистов, житель Белфаста нашел на улице "оперативные заметки" с деталями о приезде американского лидера, который сегодня прибыл в ирландскую столицу.
Документы включают детали дислокации офицеров в центре Белфаста во время четырехдневного визита Байдена, в том числе информацию о перекрытии дорог и контактные данные охраны.
Сообщается, что полиция узнала о нарушении только после того, как человек, который нашел заметки, связался с местным телевидением и радио.
"Нам известно о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего сотрудника по управлению информационными рисками", – заявили в полиции.
Байден прилетел в Северную Ирландию ночью 12 апреля. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в Twitter фото их встречи в аэропорту. Байден будет находиться на острове четыре дня, во второй половине дня он уже приземлился в Дублине, пишут Sky News.