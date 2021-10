Супруга Трампа хотела отправить детям в Африку зеркала в полный рост

Мемуары Гришем Iʼll Take Your Questions Now ("Я отвечу на ваши вопросы сейчас" должны выйти в свет 5 октября. В них главная помощница первой леди рассказывает о курьезах, которые имели место в Белом доме и "токсической" обстановке, которая там царила. В то же время представители Меланьи Трамп считают, что Гришем просто пытается нажить себе славу "ложными историями".