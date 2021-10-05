Супруга Трампа хотела отправить детям в Африку зеркала в полный рост

Меланья Трамп отправилась в Африку в октябре 2018 года. Как пишет Гришем, во время посещения начальной школы Чипала окружение первой леди было удивлено тем, что дети в школе попросили своих американских посетителей сфотографировать их на телефоны, "чтобы они могли увидеть, как выглядят".

Как только первая леди вернулась в США, она решила отправить в эту школу зеркала в полный рост. Трамп заявила, что "дети должны знать, как они выглядят, что они очень сильные и очень красивые".

Однако предложение Трамп отклонила тогдашняя глава администрации первой леди Линдси Рейнольдс. По словам Гришем, Рейнольдс считала, что это будет кошмаром для пиара первой леди, так как СМИ будут писать о ней как о "модели, рассылающей африканским детям зеркала".