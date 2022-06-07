Свинцовые заводы России на грани закрытия из-за остановки экспорта – СМИ

Собеседники издания отметили, что экспорт необработанного свинца в страны ЕС остановился еще в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций ЕС, введенных после вторжения РФ в Украину. С июня начнет действовать полный запрет на импорт металла из России в рамках пятого санкционного пакета. Сократился также внутренний спрос после почти полной остановки автопрома, говорится в статье.
С перенаправлением экспорта на восток, в частности в Китай, могут возникнуть сложности, считают аналитики, с которыми общалось издание, так как большинство заводов по производству свинца находятся в центральной России и возникнут проблемы с логистикой.
Кроме того, сообщает издание, для вывоза свинца в другие страны производители должны получать специальную лицензию, однако министерство промышленности и торговли Российской Федерации до сих пор не выдало компаниям ни одной лицензии и не сообщило, когда они появятся.
Российские предприятия ежегодно производили около 200 тыс. тонн свинца, половина из которого экспортировалась. В 2021 году из России было экспортировано 127,3 тыс. тонн необработанного свинца на сумму $260,2 млн, пишет "Коммерсантъ".
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей власти и бизнеса.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.