Свинцовые заводы России на грани закрытия из-за остановки экспорта – СМИ

Собеседники издания отметили, что экспорт необработанного свинца в страны ЕС остановился еще в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций ЕС, введенных после вторжения РФ в Украину. С июня начнет действовать полный запрет на импорт металла из России в рамках пятого санкционного пакета. Сократился также внутренний спрос после почти полной остановки автопрома, говорится в статье.

С перенаправлением экспорта на восток, в частности в Китай, могут возникнуть сложности, считают аналитики, с которыми общалось издание, так как большинство заводов по производству свинца находятся в центральной России и возникнут проблемы с логистикой.

Кроме того, сообщает издание, для вывоза свинца в другие страны производители должны получать специальную лицензию, однако министерство промышленности и торговли Российской Федерации до сих пор не выдало компаниям ни одной лицензии и не сообщило, когда они появятся.