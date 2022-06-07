ГОРДОН
 
 
МИР

Свинцовые заводы России на грани закрытия из-за остановки экспорта – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На российских заводах по производству свинца скопились двухмесячные запасы продукции
На российских заводах по производству свинца скопились двухмесячные запасы продукции
Фото: pixabay.com

Российские предприятия по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта. На заводах скопились двухмесячные запасы продукции. Об этом 7 июня пишет российское издание “Коммерсантъ”, ссылаясь на свои источники в отрасли.

Собеседники издания отметили, что экспорт необработанного свинца в страны ЕС остановился еще в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций ЕС, введенных после вторжения РФ в Украину. С июня начнет действовать полный запрет на импорт металла из России в рамках пятого санкционного пакета. Сократился также внутренний спрос после почти полной остановки автопрома, говорится в статье.

С перенаправлением экспорта на восток, в частности в Китай, могут возникнуть сложности, считают аналитики, с которыми общалось издание, так как большинство заводов по производству свинца находятся в центральной России и возникнут проблемы с логистикой.

Кроме того, сообщает издание, для вывоза свинца в другие страны производители должны получать специальную лицензию, однако министерство промышленности и торговли Российской Федерации до сих пор не выдало компаниям ни одной лицензии и не сообщило, когда они появятся.

Контекст:

Российские предприятия ежегодно производили около 200 тыс. тонн свинца, половина из которого экспортировалась. В 2021 году из России было экспортировано 127,3 тыс. тонн необработанного свинца на сумму $260,2 млн, пишет "Коммерсантъ".

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей власти и бизнеса.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

Теги: Россия, санкции, экспорт, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии
alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине
"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"
"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"
Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, вы спасаете будущее Украины
Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, – вы спасаете будущее Украины
Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи
Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи
Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом
Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом
"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео
"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео
"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе
"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе
"Фея", "Хорошая девочка". 52-летняя Лопес засветила зону декольте. Фото
"Фея", "Хорошая девочка". 52-летняя Лопес засветила зону декольте. Фото
Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото
Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото
Кунаки показала младшего брата
Кунаки показала младшего брата
В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения
В сети показали фото годовалой дочери принца Гарри и его жены Меган, сделанные на празднике в честь ее дня рождения
  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко
  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко
Полозкова: В РФ диктатура, слежка. Чтобы никто никого и не думал избирать, начата война. Если будешь писать правду, посадят, а детей отберут
Полозкова: В РФ диктатура, слежка. Чтобы никто никого и не думал избирать, начата война. Если будешь писать правду, посадят, а детей отберут
  "Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны
  "Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны
Украинский актер Пискунов совершил каминг-аут
Украинский актер Пискунов совершил каминг-аут
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (318615)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (89438)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (73935)
4
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (52845)
5
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (37560)
6
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (27924)
7
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (21243)
8
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (18735)
 
 
 
 