Сына Бердымухамедова объявили избранным президентом Туркменистана

Как сообщается на сайте комиссии, за Бердымухамедова проголосовало 72,97% избирателей.

Всего в выборах участвовало девять кандидатов. Второе место с 11,09% голосов занял проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Нуннаев.

Выборы президента состоялись 12 марта. Телеканал Al Jazeera отметил, что обычно результаты голосования в этой шестимиллионной изолированной стране с жестким режимом объявляют на следующий день, но в этот раз их неожиданно пришлось ждать несколько дней.

После распада СССР в 1991 году ни одни выборы в Туркменистане не были признаны свободными. На сайте государственного информационного агентства "Туркменистан: Золотой век" сказано, что международные наблюдатели от Содружества Независимых Государств, Организации тюркских государств и Шанхайской организации сотрудничества "подтвердили легитимность состоявшихся выборов". Но, как отметило "Радио Азатлык", во время голосования было много нарушений. Журналистам известны случаи, когда одному человеку давали по два-три бюллетеня, а в Лебапе на избирательный участок пришел 11-летний мальчик, чтобы проголосовать за своих родителей.

С 2021 года Сердар Бердымухамедова занимал должность заместителя председателя правительства. "Радио Азатлык" отметило, что это очень важный пост в Туркменистане, где премьер-министра как такового нет, – кабинет министров возглавляет президент. То есть Сердар Бердымухамедов был заместителем своего отца.

Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, в которой власть перешла от отца к сыну. До сих пор подобный переход власти на постсоветском пространстве произошел только в Азербайджане.