"Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Теперь ты сам отвечаешь за убийство, терроризм и захват заложников". Следком РФ поздравил подростков. Видео
Следственный комитет РФ поздравил с днем рождения тех, кому исполняется 14 лет, роликом, в котором напомнил, что теперь их ждет уголовная ответственность за различные виды преступлений. "Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста начинается твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса", – говорит сотрудница Следкома РФ с тортом в руках. Так, подросткам, достигшим этого возраста, указали на необходимость нести ответственность за убийство, изнасилование, кражу, грабеж, разбой или угон. Кроме того, ведомство предупредило о "серьезном наказании" за терроризм и захват заложников. Видео опубликовали на сайте Московского главного следственного управления Следкома РФ 18 февраля. После резонанса в СМИ оно было удалено оттуда, но сохранилось на нескольких каналах в YouTube и в соцсетях.
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