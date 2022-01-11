Телеканал France Télévisions показал карту с "российским" Крымом

В сюжете "Украина: в армейских окопах на границе с Россией" сказано, что в 2014 году украинские боевики при поддержке России захватили часть Донбасса.
"Недавно Россия перебросила более 100 тыс. военнослужащих к границе с Украиной, создав угрозу вторжения", – говорится в описании к видео.
На второй минуте видеосюжета авторы репортажа показали карту, на которой Крым сначала обозначен как часть украинской территории, а после отмечен тем же цветом, что и территория РФ. Временно не подконтрольные Киеву оккупированные территории Донбасса выделены в сюжете отдельным цветом.
Этот момент на видео – с 1 мин. 25 с:
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.