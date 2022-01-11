Телеканал France Télévisions показал карту с "российским" Крымом

В сюжете "Украина: в армейских окопах на границе с Россией" сказано, что в 2014 году украинские боевики при поддержке России захватили часть Донбасса.

"Недавно Россия перебросила более 100 тыс. военнослужащих к границе с Украиной, создав угрозу вторжения", – говорится в описании к видео.

На второй минуте видеосюжета авторы репортажа показали карту, на которой Крым сначала обозначен как часть украинской территории, а после отмечен тем же цветом, что и территория РФ. Временно не подконтрольные Киеву оккупированные территории Донбасса выделены в сюжете отдельным цветом.

Этот момент на видео – с 1 мин. 25 с:

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Видео: francetvinfo.fr