Телескоп Hubble сфотографировал остатки сверхновой в созвездии Золотой Рыбы

На снимке можно увидеть похожий на пламя остаток сверхновой Фото: esahubble.org

DEM L 190, также известная как LMC N49, является самым ярким остатком сверхновой в Большом Магеллановом Облаке. Космический объект расположен в созвездии Золотой Рыбы в примерно 160 тыс. световых лет от Земли.

На снимке можно увидеть похожий на пламя остаток сверхновой. Он состоит из многих длинных нитей и тонких слоев газа, ярко светящихся оранжевым и синим цветом. Его края очерчивают слабые газовые облака. Вокруг разбросаны несколько синих и красных звезд, а черный фон заполнен маленькими красными звездочками.

Этот остаток происходит от массивной звезды, погибшей во время сверхновой вспышки, свет которой достиг Земли тысячи лет назад.

Фото: esahubble.org

Это не первое фото этого объекта, сделавшего Hubble. Предыдущий снимок датирован 2003 годом.

Фото: esahubble.org