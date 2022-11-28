Телескоп Hubble сфотографировал остатки сверхновой в созвездии Золотой Рыбы

DEM L 190, также известная как LMC N49, является самым ярким остатком сверхновой в Большом Магеллановом Облаке. Космический объект расположен в созвездии Золотой Рыбы в примерно 160 тыс. световых лет от Земли.
На снимке можно увидеть похожий на пламя остаток сверхновой. Он состоит из многих длинных нитей и тонких слоев газа, ярко светящихся оранжевым и синим цветом. Его края очерчивают слабые газовые облака. Вокруг разбросаны несколько синих и красных звезд, а черный фон заполнен маленькими красными звездочками.
Этот остаток происходит от массивной звезды, погибшей во время сверхновой вспышки, свет которой достиг Земли тысячи лет назад.
Это не первое фото этого объекта, сделавшего Hubble. Предыдущий снимок датирован 2003 годом.
Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.
Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.