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Телескоп Hubble сфотографировал остатки сверхновой в созвездии Золотой Рыбы

На снимке можно увидеть похожий на пламя остаток сверхновой
На снимке можно увидеть похожий на пламя остаток сверхновой
Фото: esahubble.org

Космический телескоп Hubble сделал фото остатка сверхновой DEM L 190. Фото опубликовано на сайте обсерватории.

DEM L 190, также известная как LMC N49, является самым ярким остатком сверхновой в Большом Магеллановом Облаке. Космический объект расположен в созвездии Золотой Рыбы в примерно 160 тыс. световых лет от Земли.

На снимке можно увидеть похожий на пламя остаток сверхновой. Он состоит из многих длинных нитей и тонких слоев газа, ярко светящихся оранжевым и синим цветом. Его края очерчивают слабые газовые облака. Вокруг разбросаны несколько синих и красных звезд, а черный фон заполнен маленькими красными звездочками.

Этот остаток происходит от массивной звезды, погибшей во время сверхновой вспышки, свет которой достиг Земли тысячи лет назад.

Фото: esahubble.org
Фото: esahubble.org

Это не первое фото этого объекта, сделавшего Hubble. Предыдущий снимок датирован 2003 годом.

Фото: esahubble.org
Фото: esahubble.org

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: космос, телескоп, сверхновая, астрономы, Hubble, звезда, обсерватория
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