Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрельца

Это скопление находится ближе к центру Млечного Пути. Новая фотография доказывает, что ядра шаровых скоплений могут быть плотно заполнены звездами.

Фотография была сделана благодаря камерам ACS (Advanced Camera for Surveys) и WFC3 (Wide Field Camera 3).

Фото: esahubble.org

В ESA отметили, что Hubble совершил революцию в изучении шаровых скоплений, поскольку с помощью наземных телескопов почти невозможно четко различить звезды в этих скоплениях.

Размытость, вызванная земной атмосферой, делает невозможным отличить одну звезду от другой, но благодаря расположению Hubble на низкой околоземной орбите атмосфера нашей планеты больше не мешает.

Снимки Hubble помогают в изучении того, из каких звезд состоят шаровые скопления, как они эволюционируют и какую роль играет гравитация в этих плотных системах.

Открывателем NGC 6638 является британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель, впервые наблюдавший за объектом 12 июля 1784 года.