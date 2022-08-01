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Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрельца

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На снимке показана центральная часть шарового звездного скопления NGC 6638
На снимке показана центральная часть шарового звездного скопления NGC 6638
Фото: esahubble.org

Космический телескоп Hubble сфотографировал яркую центральную часть шарового звездного скопления NGC 6638, которое расположено в созвездии Стрельца. Снимок опубликовало Европейское космическое агентство (ESA).

Это скопление находится ближе к центру Млечного Пути. Новая фотография доказывает, что ядра шаровых скоплений могут быть плотно заполнены звездами.

Фотография была сделана благодаря камерам ACS (Advanced Camera for Surveys) и WFC3 (Wide Field Camera 3).

Фото: esahubble.org
Фото: esahubble.org

В ESA отметили, что Hubble совершил революцию в изучении шаровых скоплений, поскольку с помощью наземных телескопов почти невозможно четко различить звезды в этих скоплениях.

Размытость, вызванная земной атмосферой, делает невозможным отличить одну звезду от другой, но благодаря расположению Hubble на низкой околоземной орбите атмосфера нашей планеты больше не мешает.

Снимки Hubble помогают в изучении того, из каких звезд состоят шаровые скопления, как они эволюционируют и какую роль играет гравитация в этих плотных системах.

Открывателем NGC 6638 является британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель, впервые наблюдавший за объектом 12 июля 1784 года.

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: космос, телескоп, Hubble, звезда
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