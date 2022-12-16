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Топ-судья Норвегии обвинил жену-украинку в своем отравлении. Он писал ей, что поддерживает Путина и надеется, что Украина исчезнет

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Скохой обвинил жену-украинку в отравлении
Скохой обвинил жену-украинку в отравлении
Фото: domstol.no

Судья Верховного суда Норвегии Йенс Скохой обвинил свою жену-украинку Наталью в том, что она его отравила. При этом в личных сообщениях он писал ей, что надеется, что "Украина будет стерта с карты". Об этом сообщило издание Dagbladet.

По словам Скохоя, 18 октября его доставили в отделение неотложной помощи из-за плохого самочувствия. Анализ крови показал наличие обезболивающего в крови. Однако судья говорит, что не принимал обезболивающих с 2001 года, когда попал в аварию.

Скохой обвинил свою супругу Наталью, с которой он познакомился на сайте знакомств в 2018 году, в отравлении. Он также заявил, что после обвинений украинка сбежала и перестала выходить на связь.

Журналисты Dagbladet смогли связаться с Натальей. Украинка отрицает обвинения Скохоя и утверждает, что у того были свои мотивы придать огласке случай с якобы отравлением.

Издание получило доступ к нескольким сообщениям, которые судья писал своей жене 17 ноября, то есть уже после предполагаемого отравления. Среди них были такие:

  • "Я думаю, что [президент РФ Владимир] Путин на правильном пути. Ранее его целью была денацификация Украины. Теперь он говорит, что цель – десатанизировать Украину. В этом вопросе он прав, но ему предстоит большая работа";
  • "Люди из Украины – из ада!";
  • "Я надеюсь, что война с Россией закончится тем, что Украина будет удалена с карты!!!".

Журналисты обратились к Скохою за комментариями по поводу этих сообщений. Судья признал, что писал их, но добавил, что они не выражают его отношения к украинцам. По его словам, в момент написания этих сообщений он был в гневе из-за отравления, а в его организме еще якобы был яд.

"В тот момент яд все еще был в моем теле и ослаблял мои суждения и функционирование. Я все еще был болен и разбит. Хотя яд выводится из крови через пару дней, требуется пара месяцев, прежде чем эффект выйдет из организма. Конечно, сообщения не выражают мой взгляд на украинцев", – сказал он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Норвегия, отравление, обвинение, судья, Украинка
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