Трамп и Байден выиграли праймериз в Луизиане, которые дважды переносили из-за COVID-19

Праймериз в Луизиане, на которых выиграли действующий президент США Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден, стали одними из последних в США. Они должны были состояться 4 апреля.

Действующий президент США Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден выиграли предварительные выборы своих партий в Луизиане, которые откладывались два раза из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 11 июля сообщает Associated Press.

По информации агенства, у Трампа не было реальных конкурентов, в то время как Байден столкнулся с 13 другими оппонентами-демократами.

Праймериз в Луизиане стали одними из последних в США. Они должны были состояться 4 апреля, однако их дату проведения переносили дважды.