Трамп подписал "закон Родченкова" о санкциях за допинг

Подписанный президентом США Дональдом Трампом "антидопинговый закон Родченкова" вводит уголовную ответственность за мошенничество с допингом.

Президент США Дональд Трамп 4 декабря подписал "Антидопинговый закон Родченкова от 2019 года", предусматривающий уголовную ответственность за мошенничество с допингом. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Среди прочего, документ обязывает министерство юстиции США делиться с американским антидопинговым агентством информацией о любых расследованиях, связанных с допингом.

Закон был принят обеими палатами Конгресса США в октябре – ноябре 2019 года. Он предполагает до 10 лет тюремного заключения или штраф в размере до $1 млн для организаторов и участников международных допинговых схем, однако освобождает от ответственности отдельных спортсменов.

Кроме того, "закон Родченкова" предусматривает механизм компенсаций для атлетов, пострадавших в результате допинговых сговоров.

Законодательный акт назван по имени бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который стал информатором ВАДА и раскрыл масштабную программу господдержки применения допинга в России. Из-за этого олимпийская и паралимпийская сборные РФ были отстранены от Олимпиады в 2016 году. В конце 2019-го ВАДА применила самые жесткие в истории спорта санкции против России, на четыре года отстранив от международных соревнований и запретив принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.