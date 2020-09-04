Трамп прокомментировал обвинения в неуважении к Маккейну и погибшим военным

Журнал The Atlantic опубликовал материал, в котором приводились примеры некорректных высказываний президента США Дональда Трампа в отношении ветеранов и погибших в войнах. Тот заявил, что всегда считал военных героями, а также подчеркнул, что никогда не называл сенатора Джона Маккейна неудачником, как рассказывалось в статье.

Трамп считает, что публикация обвинений в его адрес была призвана повлиять на ход выборов Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп отрицает приведенные в журнале The Atlantic факты оскорбительных высказываний в отношении американских военных. Об этом он 4 сентября написал в Twitter.

"Могу поклясться, что никогда не называл наших великих павших воинов иначе, как героями", – утверждает глава Белого дома.

Он также отреагировал на утверждение источников журнала, будто он называл ветерана вьетнамской войны, сенатора-республиканца Джона Маккейна "гребаным неудачником" и возражал против его государственных похорон.

"Американских национальные флаги были приспущены, наша страна устроила похороны первого класса. Это было одобрено мной как президентом, и я сделал это без колебаний и жалоб. Напротив, я чувствовал, что все это заслужено. Я даже послал "борт №1", чтобы доставить его тело в гробу из Аризоны в Вашингтон. Для меня было честью сделать это", – заявил Трамп.

По его словам, целью публикации The Atlantic являлось влияние на ход президентских выборов 2020 года.

I was never a big fan of John McCain, disagreed with him on many things including ridiculous endless wars and the lack of success he had in dealing with the VA and our great Vets, but the lowering of our Nations American Flags, and the first class funeral he was given by our.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020

....John a loser and swear on whatever, or whoever, I was asked to swear on, that I never called our great fallen soldiers anything other than HEROES. This is more made up Fake News given by disgusting & jealous failures in a disgraceful attempt to influence the 2020 Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020

3 сентября The Atlantic написал, что Трамп много раз демонстрировал бездушие и неуважение к памяти американских солдат. В 2018 году он сознательно проигнорировал церемонию на американском военном мемориале во Франции, назвав американских морских пехотинцев, погибших в Европе в Первую мировую, "болванами".