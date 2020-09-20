Трамп заявил, что место умершей судьи Верховного суда США Гинзбург займет женщина

Президент США Дональд Трамп 19 сентября в ходе митинга в Северной Каролине заявил, что выберет кандидата на место покойного судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург на следующей неделе. Об этом сообщает CNN.
"На следующей неделе я буду выдвигать кандидата. Это будет женщина", – подчеркнул Трамп.
Он добавил, что в его списке кандидатов около 45 человек, но у него есть и шорт-лист.
По данным телеканала, потенциальными кандидатами в судьи Верховного суда являются Эми Кони Барретт и Барбара Лагоа. Обе придерживаются консервативных взглядов.
Рут Бейдер Гинзбург, известный борец за права женщин, скончалась 18 сентября на 87-м году жизни. Она была назначена судьей Верховного суда США в 1993 году президентом Биллом Клинтоном и стала второй женщиной в суде.