Трамп заявил, что популярнее его в мире – только Иисус Христос

Президент США Дональд Трамп считает, что по мировой популярности Иисус Христос "лидирует с большим отрывом".

Президент США Дональд Трамп заявил на митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина) 15 октября, что по популярности его превосходит только Иисус Христос. Видео с отрывком его речи опубликовал в Twitter журналист Vox Аарон Рупар.

"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались: "И кто же более знаменитый?" И я ответил: Иисус Христос... И если посмотреть на небо, то станет ясно, что он лидирует с большим отрывом", – сказал Трамп.

"Someone said to me the other day, 'you're the most famous person in the world by far.' I said, 'no I'm not' ... they said, 'who's more famous?' I said, 'Jesus Christ'" -- Trump pic.twitter.com/KaGTYIHdxO — Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2020

Трамп вступил в должность президента США в январе 2017 года.

Он баллотируется на второй срок, выборы состоятся 3 ноября. Главным соперником действующего президента, представляющего Республиканскую партию, станет бывший вице-президент США, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.